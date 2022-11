UEA oferece curso gratuito de robótica

Manaus/AM - Estudantes do ensino médio de seis instituições da rede pública terão acesso a cursos gratuitos de robótica e tecnologias digitais por meio do projeto de pesquisa e desenvolvimento Academia Stem, realizado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a iniciativa privada. Na terça-feira (29), o projeto estreou os laboratórios móveis de ensino no município de Presidente Figueiredo.

A estrutura de alta tecnologia levada em carretas pelo projeto foi instalada no Centro Educacional de Tempo Integral Maria Eva dos Santos e vai atender a, aproximadamente, 200 alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) - Campus Presidente Figueiredo, Escola Estadual Maria Calderaro, Escola Estadual de Balbina e Escola Estadual Presidente Figueiredo.

O coordenador do projeto Academia Stem, Jucimar Maia Júnior, destaca a oportunidade de fortalecimento da educação no interior por meio da iniciativa. "A ida dos nossos laboratórios móveis para o interior do Amazonas só mostra o compromisso da Academia Stem e da UEA em interiorizar o conhecimento. É uma oportunidade de levar o estado da arte para todos! O Stem não para", disse.

Representando o reitor da UEA, André Zogahib, o pró-reitor de Interiorização, Prof. Dr. Valber Martins, pontuou sobre a importância do conhecimento em novas tecnologias. “É necessário saber trabalhar com a tecnologia, a modo de direcionar seu uso para o bem da sociedade como um todo. Esta iniciativa é fundamental para que possamos dar mais capilaridade e maior divulgação deste tipo de atividade tecnológica aqui no interior do estado.”

A iniciativa está sendo conduzida pelo Pilar Atração, segmento do projeto Academia STEM, e conta com a articulação do Núcleo de Ensino Superior de Presidente Figueiredo/UEA (Nespf), por meio do diretor Aderli Simões. Segundo o coordenador do Pilar Atração, Adan Medeiros, esta é a primeira vez que o projeto atua fora da capital amazonense com a oferta de seis mini cursos para turmas de ensino médio, com abordagens na temática Stem e Tecnologias Digitais.