UEA e Fuham abrem inscrições para mestrado em Ciências Aplicadas à Dermatologia

As inscrições para o exame de seleção vão de 16 de maio a 13 de junho de 2025, até às 23h59, horário Manaus, em link eletrônico disponibilizado no Edital nº 057/2025 – GR/UEA.

Manaus/AM - O edital da Universidade do Estado Amazonas (UEA) está selecionando para o curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Dermatologia PPG-CAD, mantido por convênio com a Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham). O edital completo, com todas as informações necessárias está disponível em: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=11845

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.