UEA divulga resultado da 2ª chamada de Direito no interior do Amazonas

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga, nesta segunda-feira (22/5), o resultado das análises de matrícula institucional do curso de Direito nos municípios de Carauari, Manicoré, Manacapuru e Maués, referente ao Vestibular e SIS 2022, acesso 2023, 1ª etapa, 2ª chamada.

As listas com os resultados das análises encontram-se no portal da UEA, conforme links abaixo, e nas unidades onde os cursos são ofertados.

Vestibular: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=7563

SIS: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=7564