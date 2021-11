UEA divulga edital com 80 vagas para programa de monitoria

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou nesta quinta-feira (11) o edital do Processo Seletivo para provimento de vagas para o Programa de Monitoria da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA). As inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de novembro, via formulário no link https://www1.uea.edu.br/home.php?dest=noticia¬Id=68486

O edital oferece um total de 80 vagas remuneradas e de voluntários distribuídas em: 26 para o curso de Medicina, 23 para o curso de Odontologia, 21 para o curso de Enfermagem e 10 para o curso de Educação Física, distribuídas entre suas respectivas disciplinas.

A prova de monitoria poderá acontecer no formato on-line de forma oral ou presencial, conforme solicitação do professor-orientador da disciplina presentes no Edital.