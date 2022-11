UEA divulga 4ª chamada para matrícula no Vestibular e SIS

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o Edital e Convocação para Matrícula Institucional referente ao Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2021, acesso 2022, 2ª etapa, 4ª chamada, que acontecerá no período de 16 a 18/11/2022. A 2ª etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos cujas aulas terão início no segundo semestre letivo de 2022.

Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário da Ficha de Identificação do Candidato que se encontra disponível no Portal da UEA e apresentá-lo, com a respectiva documentação exigida, nas datas, horários e endereços especificados no item 1 do Edital de Matrícula.

Os candidatos convocados para os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia, pertencentes ao grupo 4 do Edital nº 70/2021-GR/UEA, e grupo C do Edital nº 71/2021-GR/UEA, deverão firmar Termo de Compromisso referente ao § 5º, do art. 2º, da Lei 3972/2013, de 23/12/2013. O Termo de Compromisso deverá ser apresentado com reconhecimento de firma em Cartório.

A documentação exigida para a Matrícula Institucional encontra-se estabelecida no item 14, subitem 14.9, respectivamente do Edital nº 070/2021-GR/ (Vestibular) e Edital nº 071/2021-GR/UEA (SIS).

Para conferir os editais, acesse os links abaixo:

Vestibular: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=6622

SIS: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=6604