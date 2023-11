UEA apresenta portfólio de Inovação Tecnológica em conferência internacional

Manaus/AM - O diretor da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da Universidade do Estado do Amazonas (Agin/UEA), Prof. Dr. Antônio Mesquita, apresentou o portfólio da Agin/UEA na 5ª Edição da Conferência Internacional sobre Processos Inovativos na Amazônia, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (Inpa/MCTI). O evento ocorreu no auditório do Bosque da Ciência e na Incubadora do Inpa, Campus I, localizado na rua Bem-Te-Vi, s/n, Petrópolis.

Palestrantes de instituições nacionais e internacionais atuantes no campo da inovação abordaram temas ligados à propriedade intelectual, como disponibilizar as tecnologias desenvolvidas nas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) para o mercado e o empreendedorismo, além das oficinas sobre o uso da inteligência artificial e do design thinking na busca de soluções para startups.

O portfólio de Inovação tem como objetivo de apresentar os 117 projetos de criação dividido em três partes: Portfólio de Tecnológica Volumes 1 e 2 e Portfólio de Inovação Tecnológica Indústria 4.0. A gestão de um portfólio de Inovação garante que a organização priorize e execute as suas iniciativas, além de facilitar o balanceamento dos projetos.

"A UEA faz parte dessa grande mudança empreendedora no mundo em que a gente se encontra. Fazemos parte de uma ilha de inovação. Se nós não transformarmos esses projetos em produtos, não vamos chegar a lugar nenhum. Todos nós, professores da universidade, precisamos sair da zona de conforto. A pesquisa básica é importante, mas é preciso ser transformada. Este ano, a UEA fez uma imersão para 22 mil alunos dentro da universidade", finalizou.