UEA adia provas do vestibular e SIS após decreto do Governo no Amazonas

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) , decidiu adiar a realização das provas do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS/UEA) 2020, acesso 202.

Os exames que estavam marcados para os dias 10, 11 e 12 de Janeiro, foram remarcados para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2021.

Segundo a instituição, a decisão foi tomada em cumprimento ao Decreto Estadual n°43.234 publicado nessa quarta-feira (23) que determina a suspensão do funcionamento de comércios e serviços considerados não essenciais em todo o estado. O adiamento também considera o mais recente agravamento da situação da pandemia da Covid-19 no Amazonas.

Para o Reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, a modificação da data não irá alterar o início do semestre letivo. "Não haverá prejuízo aos estudos e estamos em consonância com as orientações previstas no Decreto, no sentido de preservar a saúde de todas e todos", salientou.