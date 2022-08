UEA abre nesta segunda as inscrições para Vestibular e SIS

Manaus/AM - A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) abre na próxima segunda-feira (22) as inscrições para o vestibular, acesso em 2023, e para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS). São 1.910 vagas para Manaus e 1.690 para o interior.

As inscrições ficarão abertas até o dia 22 de setembro, no portal da UEA. A taxa de inscrição será no valor de R$ 100 para o vestibular e R$ 70 para o SIS.

Quem for solicitar isenção no pagamento precisa realizar entre os dias 22 e 26 de agosto. A lista dos que terão esse direito será divulgada dia 9 de setembro.

As provas do vestibular estão previstas para serem aplicadas nos dias 6 e 7 de novembro, e no dia 8 de novembro as provas do SIS.