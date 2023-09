UEA abre inscrições para especialização em Engenharia de Avaliações e Perícias

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas para o curso de especialização em Engenharia de Avaliações e Perícias. Ao todo, são oferecidas 40 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 16 de outubro.

As inscrições ocorrem, exclusivamente, via e-mail, com o envio do formulário de inscrição preenchido, juntamente aos documentos obrigatórios e comprobatórios, em PDF legível, exigidos pelo edital.

O resultado final estará disponível no dia 23 de outubro, com a relação dos nomes dos candidatos selecionados no site (www.uea.edu.br) e no mural da Coordenação de Pós-graduação da Escola Superior de Tecnologia (EST).

Os interessados podem conferir o edital completo no link: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=8965

