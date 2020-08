TV Câmara de Manaus terá programação em novo canal a partir deste sábado

Manaus/AM - A programação da TV Câmara de Manaus passará a ser exibida, a partir do próximo sábado (29), em novo canal de TV aberta, no canal 6.3. A alteração segue uma estratégia adotada em âmbito nacional pelo Senado e pela Câmara Federal, com o objetivo de dar maior visibilidade à programação das emissoras que integram os canais da Rede Legislativa de TV e aumentar a audiência das sessões plenárias, audiências públicas, debates, entrevistas e programas jornalísticos.

Atualmente, a TV Câmara de Manaus está em caráter experimental, por meio do canal 55.4. Para acessar a programação local, a partir do fim desta semana, o telespectador precisará apenas clicar as teclas 6 – (traço) 3, no controle remoto da TV.

A alteração possibilitará que a nova frequência esteja posicionada em área estratégica, entre os canais vagos de 1 a 13 e junto às principais emissoras de TV aberta, como Band, Globo, Record e SBT.