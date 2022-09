Tuyuka fala palavrão durante debate ao governo do Amazonas: 'muito put*'

"Eu fiquei triste e muito puto", disse indignado Tuyuka ao comentar sobre a péssima situação das rodovias no Estado, em especial, a BR-307 no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Manaus/AM - O candidato ao governo do Amazonas Israel Tuyuka (Psol) falou palavrão 'ao vivo', na noite desta terça-feira (27), durante o debate na Rede Amazônica com os candidatos ao governo nas eleições deste ano.

