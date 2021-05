Turismo Receptivo, um novo tipo de exportação para o Brasil

O turismo receptivo é um serviço destinado ao atendimento de específico teor local dos turistas. Composto de empresas especializadas em realizar e personalizar roteiros, recepcionar grupos ou indivíduos, programar e gerir eventos, realizar a logística de deslocamento e atender à todas as necessidades do visitante no destino desejado. O turismo receptivo não é um novo turismo ou uma nova tendência, mas sim, uma necessidade na arte de bem receber os turistas.

Como bem defende o Deputado Otavio Leite (PSDB-RJ) com a propositura da emenda 1040/21, enviada ao Ministério Público, “o Turismo Receptivo incentiva a vinda de estrangeiros, que gastam dólares no País”. É essa defesa que devemos incentivar. Selar como proposta real e fixar nas emendas e leis de nosso legislativo este setor como um importante agente exportador de fins econômicos e administrativos para o Brasil.

O turismo receptivo deve estar na pauta política para incentivar o setor à atividade de exportação. Incluir este tipo de turismo na categoria de comércio exterior propicia e certifica um regime tributário diferenciado. Assim como diversos produtos do Brasil são exportados, o turismo receptivo também transporta limites a outros países.

Propostas desse nível são prioritárias para o crescimento do setor turístico como importante agente econômico. A cada dólar investido no exterior, por meio do turismo, o dobro é recebido de volta. E por que não exportar nossas riquezas, belezas e grandes atrativos turísticos? O turismo receptivo é fundamental para a retomada do setor no País e no crescimento sócio econômico de nossas regiões.