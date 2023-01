TRT11 tenta garantir novas nomeações de concurso antes de lançar novo certame

Manaus/AM - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Amazonas e Roraima (TRT-11) está articulando com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para garantir novas nomeações de aprovados no último concurso público, cuja validade expira no dia 4 de junho deste ano.

“A presidência do TRT-11 corre para garantir essas nomeações dentro do prazo, porque depois de junho, somente será possível haver nomeações com a realização do novo concurso que já está em encaminhamento”, diz o diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGPES), Alfredo Melo da Silva.

A quantidade de nomeações depende da aprovação do CSJT, explica Alfredo Melo. Ele acrescenta que o Orçamento 2023 da União, sancionado nesta semana, autoriza a nomeação de 2 mil vagas na Justiça do Trabalho de todo o País. “Agora precisamos aguardar as autorizações do CSJT por região e é isso que o presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando está articulando para garantir dentro do prazo de 4 de junho”, reforça.

Validade e expectativa de novo concurso

O concurso C-076 foi lançado em 2016, homologado pela Resolução Administrativa nº 193 de 2017. Posteriormente, a Resolução Administrativa nº 147/2019 prorrogou a validade do concurso para agosto de 2021, porém a pandemia de covid-19 provocou a suspensão do certame através da Resolução Administrativa nº 110/2020. Posteriormente, a Resolução 107/2021 estabeleceu novo prazo para 3 de abril de 2023, mas foi revogada pela Resolução Administrativa nº 148/2021, que prorrogou o prazo final para o dia 4 de junho de 2023.

O concurso foi lançado com oferta de 22 vagas de analista judiciário e 41 de técnico judiciário. Desde lá, pela demanda de pessoal no TRT-11, já foram nomeados 90 analistas e 175 técnicos. “Mas a nossa defasagem é bem grande e estamos ansiosos pelas novas nomeações e acolhida de novos servidores”, afirma Alfredo Melo.

Enquanto o TRT-11 corre contra o tempo para suprir a demanda de pessoal, o processo de um novo concurso já está em andamento e a expectativa é que seja realizado ainda em 2023, de acordo com o diretor da SGPES do tribunal.