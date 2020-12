TRT11 realiza pesquisas de satisfação para usuários de serviços do regional

Manaus/AM - A Secretaria da Tecnologia da Informação e Comunicações (Setic) do TRT11 realiza, no período de 03/12/2020 a 19/12/2020, levantamento para avaliar o grau de satisfação dos seus usuários, através de pesquisa de satisfação. São duas pesquisas, uma voltada para o público interno - magistrados, servidores, estagiários ou terceirizados; e outra para os usuários externos - sociedade em geral, partes processuais, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público.

As pesquisas visam aprimorar os serviços prestados pela Setic, além do levantamento das necessidades para que a Secretaria possa planejar e atender as demandas dos seus usuários para novos projetos, melhorias dos sistemas existentes, bem como aquisições de hardware e software.

O público alvo das pesquisas compreende todos os usuários - internos e externos - dos serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) do TRT da 11ª Região.





Público interno

Ao final da pesquisa de satisfação para os usuários internos, os magistrados, servidores, estagiários ou terceirizados são convidados a informar sobre a necessidade de equipamentos e serviços de TIC para melhorar o trabalho no seu setor, além de sugestões de melhoria nos serviços de Informática.

Para responder a pesquisa será necessário que o usuário interno esteja logado com o e-mail institucional (@trt11.jus.br), ou seja, estar logado na conta do Google.

A participação na pesquisa será anônima e, portanto, não ficará guardada nenhuma informação de identificação.

Se você for um usuário interno, use o link https://forms.gle/H99A2hPU6oeBkoPW9 para responder à pesquisa.

Público externo

O jurisdicionado também está convidado a participar da pesquisa de satisfação realizada pela Setic. As partes processuais, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público e a sociedade em geral podem responder o formulário.

Os usuários poderão opcionalmente informar seu e-mail, em caso de necessidade de contato. Este será excluído ao final da pesquisa. A participação na pesquisa será anônima e, portanto, não ficará guardada nenhuma informação de identificação.

Se você for um usuário externo dos serviços de TIC do TRT11, use o link https://forms.gle/8kBmA5dojVSr2N2DApara responder à pesquisa.