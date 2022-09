TRT leiloa galpão, casa, apartamento e lotes nesta segunda no Amazonas

Manaus/AM - Nesta segunda (19) o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realiza leilão virtual de diversos bens. Serão leiloados imóveis nos estados do Amazonas e de Roraima.

Entre os destaques em Manaus, está um galpão comercial na Cidade Nova avaliado em R$ 8,5 milhões. Há ainda opções de imóveis residenciais, como uma casa com quatro suítes no Manoa (R$ 350 mil) e um apartamento de dois quartos no Planalto (R$ 150 mil).

No interior do Amazonas, há opções de lotes de terra em Coari (R$ 7 milhões), Iranduba (R$10,1 milhões), Presidente Figueiredo (R$ 130 mil) e Boca do Acre (R$ 97 mil). Em Boa Vista (RR), vão a leilão um lote com benfeitorias no bairro Cinturão Verde (R$ 280 mil) e um imóvel comercial no Centro (R$450 mil).

Terça-feira

Nesta terça-feira (20), o TRT vai realizar novo leilão de bens móveis, que inclui máquinas industriais, veículos e notebooks, entre outras opções. Como bens de maior valor constam duas máquinas fresadoras ferramenteiras, avaliadas em R$ 140 mil cada.

Entre os veículos, os destaques são um trator Volkswagen 2009/2009 (R$ 90 mil), um Fiat Fiorino 2015/2016 (R$ 53 mil) e um Fiat Strada 2014/2015 (R$35 mil). Há, ainda, fogão industrial de panificação (R$10 mil), fritadeira elétrica industrial (R$10 mil) e freezer horizontal (R$ 3,6 mil). Os notebooks estão avaliados em R$ 3 mil, cada.