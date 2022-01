TRT da 11ª Região vai começar a pagar R$ 13 milhões em passivos aos servidores

Manaus/AM - Cerca de 296 servidores ou pensionistas do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 11ª Região, ganharam o direito de receber pagamentos de valores calculados em R$ 13 milhões, referentes a passivos das incorporações de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI-Quintos). Esse passivo, uma das mais antigas pendências de pagamento da Justiça do Trabalho, remonta aos anos de 1999 e 2000, quando foram editadas as resoluções 19/1999 e 234/2000, beneficiando servidores que aguardaram por mais de 20 anos para receber seus créditos, os quais serão pagos observando os termos da Resolução 137/2014. A informação foi divulgada pelo TRT, que revela beneficiários como Rosa L., de 88 anos, que ficou surpresa com a notícia da liberação do pagamento de direitos antigos, devidos à filha dela, servidora por vários anos e que já é falecida. A presidente do Tribunal, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, afirmou que o órgão faz o resgate social de uma situação que vem de duas décadas, lembrando que em seu discurso, comemorativo aos 40 anos de existência do TRT-11, dia 14 deste mês, garantiu que o pagamento dos quintos seria feito ainda este ano. Ormy afirmou que quando assumiu a presidência do Tribunal, para a gestão do biênio 2020-2022, estabeleceu como uma das metas de trabalho a solução dessa situação. Infelizmente, algumas pessoas já se foram, como é o caso da filha de dona Rosa L., que aos 88 anos, que será beneficiada com o pagamento devido à filha dela. "Assim, encerro este ano com grande alegria", enfatizou a desembargadora. OFÍCIO No dia 10 do mês dezembro passado, o TRT-11 recebeu ofício circular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) autorizando o pagamento de passivos. A autorização de pagamento está sendo possível, segundo a desembargadora, porque a administração do TRT-11 foi diligente ao adotar todas as medidas regulamentares necessárias para habilitação do passivo junto ao CSJT. A folha de pagamento beneficia 296 servidores que tiveram direito à incorporação de função exercida até abril de 1998. A partir daí o direito à incorporação dos quintos foi extinto. Inicialmente, o valor total somava em torno de R$ 35 milhões, mas como não foram considerados os juros, reduziu-se para R$ 16 milhões. Ocorre que há situações as mais diversas abrangendo ativos, inativos, pensionistas e outros que já faleceram. Há, por exemplo, servidores que faleceram e não deixaram pensionistas. Sua família será notificada e poderá receber o pagamento por meio de um alvará. E aqueles que têm ações judiciais podem optar em abrir mão dessa ação e receber o pagamento pelo TRT, no entanto, devem apresentar a homologação do juízo da causa. O valor disponibilizado para o pagamento, portanto, é a diferença entre o que foi liberado (R$ 16 milhões) e o que entrou na folha para pagamento do último dia 30 de dezembro de 2021, no montante de R$ 13 milhões. Os R$ 3 milhões restantes estão garantidos em “restos a pagar” e serão liberados à medida que os servidores ou seus beneficiários se habilitarem. Para esclarecimento de dúvidas, a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGPES) do TRT-11 pode ser contatada no e-mail [email protected] ou pelos telefones (92) 3627-2058 (direção) e (92) 3627-2059.

