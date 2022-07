TRT anuncia maratona de conciliação a partir do dia 18 no Amazonas e em Roraima

Manaus/AM - A busca por um acordo mais rápido entre as partes é um dos principais objetivos da Maratona Regional de Conciliação, agendada para acontecer de de 18 a 22 deste mês de julho. pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11).

As inscrições estão abertas e os interessados podem se inscrever até o dia 15 de julho preenchendo o formulário eletrônico de inscrição, que já está disponível no portal do TRT-11. https://portal.trt11.jus.br/index.php.

A expectativa é de que cada vara totalize 100 processos na semana, pois a recomendação é de que cada um tenha, no mínimo, 20 processos por dia (12 iniciais e 8 na fase de execução).

Todos os processos serão enviados para o Cejusc-JT, via posto avançado e cada unidade disponibilizará até dois servidores para atuarem na semana do evento junto ao centro de conciliação, sem prejuízo das instruções processuais na respectiva Vara do Trabalho.

Como cada Vara do Trabalho é responsável pela gestão dos processos de suas respectivas unidades judiciárias, incluindo a designação, as notificações e a realização das audiências, cada magistrado adotará a modalidade de audiência (presencial, telepresencial ou híbrida) que julgar mais eficaz para a solução do conflito através da conciliação.

As audiências serão secretariadas pelos servidores designados pelas unidades judiciárias e as atas assinadas pelos magistrados supervisores/coordenadores do Cejusc-JT.

A conciliação proporciona vantagens mútuas aos envolvidos, podendo ser firmada a qualquer tempo, garantindo protagonismo às partes e aos advogados na construção da solução do conflito. Magistrados, servidores, partes e advogados somarão esforços para a homologação do maior número possível de acordos durante cinco dias do evento.

Mais informações podem ser obtidas nas Varas do Trabalho, nos Gabinetes ou no Cejusc-JT (Manaus e Boa Vista), conforme https://portal.trt11.jus.br/ disponíveis no portal do TRT-11.