Tripulantes filmam ação de indígenas durante sequestro de embarcação do Amazonas

Vídeo mostra vítima em pânico durante sequestro de embarcação do Amazonas pic.twitter.com/LULGzx0yBs — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 10, 2023

Tripulantes filmaram os momentos de terror durante o sequestro de uma embarcação do Amazonas. Ao menos sete trabalhadores estão sendo feitos reféns desde terça-feira (6) por indígenas do Peru.

Nas imagens, é possível ver um dos tripulantes conversando com os sequestradores. Nervoso, o funcionário implora: 'O meu Deus, oh Jesus, tenha compaixão", diz. Em seguida, durante o diálogo, o tripulante afirma que irá amarrar, mas o indígena grita várias vezes que "não".

No vídeo também é possível ver que a embarcação está cercada por canoas. De acordo com o 9º Distrito Naval (Com 9º DN), duas lanchas da Marinha de Guerra do Peru foram enviadas para acompanhar a situação. Os tripulantes ainda estão a bordo e "aguardando posicionamento das autoridades peruanas para seguir viagem".

Segundo a Marinha do Brasil, as embarcações saíram de Tabatinga (AM), no dia 22 de maio, e deveriam retornar para Manaus com óleo cru de petróleo.