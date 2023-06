Trio é condenado por matar Melquisedeque durante assalto a ônibus em Manaus

Manaus/AM - Davi Souza da Silva, 23, Janderson Cabral Cidade, 20, e Lucas Lima, 35, foram condenados, nesta quarta-feira (21), a mais de 94 anos de prisão pelo latrocínio de Melquisedeque Santos do Vale, 20, durante um assalto ao ônibus 444 no dia 16 de dezembro de 2021.

O juiz de direito titular da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, Anésio Rocha Pinheiro, também condenou os réus pelo roubo contra mais quatro pessoas do coletivo quando levaram celulares e a renda do ônibus.

Davi foi condenado a 30 anos e dez meses; Janderson a 28 anos e oito meses; e Lucas a 36 anos e nove meses de prisão, todos em regime inicial fechado.

Janderson e Lucas confessaram o roubo ao ônibus, mas negaram, em versões contraditórias, quanto à autoria do disparo que matou Melquisedeque. Davi está foragido e teve decretada sua revelia.

Denúncia

De acordo com o inquérito policial que investigou o crime e que gerou a denúncia do Ministério Público do Amazonas, no dia do crime, Lucas e Janderson , que estavam acompanhados de um indivíduo alcunhado de "Pequeno", e outro não identificado, ameaçaram e subtraíram aparelhos celulares e a renda do caixa do coletivo, ocasião em que mataram Melquisedeque, que voltava do trabalho.

Segundo a denúncia, os acusados acusados e o comparsa "Pequeno" entraram armados no ônibus vestidos de gari enquanto um quarto suspeito os dava suporte em um outro veículo. Ainda conforme os autos, enquanto Lucas e "Pequeno" ameaçavam as vítimas e recolhiam seus pertences, Janderson atirou na cabeça de Melquisedeque, que morreu instantaneamente. No decorrer da instrução processual a autoridade policial apontou que Davi Souza da Silva também colaborou com o crime.