Três secretários de Saúde de Wilson Lima são presos em menos de 1 ano

Marcellus Campêlo, por sua vez, foi preso ontem (2), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, quando voltava de uma viagem a Campinas (SP). Ele é suspeito de firmar contratos superfaturados e fraudulentos com empresas acusadas de cometer várias irregularidades na prestação de serviços ao Hospital de Campanha criado pelo Governo durante a pandemia.

No dia 8 de outubro foi a vez de o antecessor de Papaiz, o ex-secretário Rodrigo Tobias ir parar na cadeia. A prisão dele marcou a segunda fase da operação e também teve relação com a compra dos respiradores superfaturados.

Simone Papaiz foi a primeira secretária detida pela Polícia Federal, no dia 30 junho de 2020. Na época, ela estava há três meses no comando da secretaria e foi investigada por conta de irregularidades encontradas na compra de respiradores feita junto a uma loja de vinhos.

