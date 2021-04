Três aeroportos do Amazonas vão a leilão na próxima quarta-feira

O leilão dará à empresa ganhadora total poder sobre os aeroportos pelo prazo de 30 anos. Além dos aeroportos do Amazonas, entram na lista de aquisições os aeroportos de Boa Vista em Roraima, de Cruzeiro do Sul no Acre e de Porto Velho em Rondônia.

