Transtornado, homem dá soco no rosto da ex-namorada e acaba preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem, de 32 anos, foi preso nesta quinta-feira (15) após ir até a casa da ex-namorada e agredi-la com um soco no rosto, no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), o homem descumpriu a medida protetiva de urgência contra a mulher, de 29 anos.

A vítima possuía um relacionamento conturbado com o infrator, por conta de ciúmes excessivos por parte dele. “Na manhã dia 30 de dezembro de 2022, a vítima estava em casa com a sua filha, quando ele apareceu e começou a bater e chutar a porta do imóvel. Por medo, ela resolveu abrir a porta, momento em que ele deu um soco em seu rosto e a ameaçou de morte”, relatou Kelene.

Conforme a delegada, na sequência dos fatos, a vítima foi à delegacia denunciar as agressões, e diante das circunstâncias apresentadas, pelo risco que a vítima corria, foi representada a prisão preventiva do autor, ao Plantão Criminal, que deferiu o pedido no dia 13 de janeiro deste ano.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva de urgência, e será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.