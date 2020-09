Transporte público é reforçado em Manaus com 112 novos ônibus

Manaus/AM - Um total de 112 novos ônibus foram entregues pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nesta terça-feira (15), para reforçar a frota da capital. “Estamos renovando a frota e garantindo empregos”, disse Arthur, sobre a manutenção dos cobradores e reforçando que os veículos são parte do primeiro lote de 150 vindos diretamente da fábrica, que terá a remessa completa até o fim deste mês, somando 300 novos ônibus incorporados à frota ainda este ano.

A maioria dos ônibus novos entregues nesta terça-feira é do modelo “micrão”, ideal para circular em ruas menores dentro dos bairros. “Nos micrões não cabe a figura do cobrador, mas os ônibus seguintes que virão até o fim do ano serão maiores, alguns até articulados, terão cobradores, uma categoria que eu prezo muito, respeito e merece o direito ao emprego”, afirmou o prefeito.

De acordo com Arthur, a modernização não implicará em aumento da tarifa. “Não vamos aumentar a tarifa, porque se fizermos isso iremos tirar mais passageiros dos ônibus, que hoje enfrentam a concorrência de outros modais”, declarou.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), os novos ônibus são devidamente adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, contando com elevador de acesso, espaço adaptado, além de cadeiras na cor amarela, conforme lei municipal, que torna todos os assentos do transporte coletivo de Manaus preferenciais para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. “São ônibus modernos, muito bem feitos”, elogiou o prefeito.

Os veículos irão atender diversas zonas e devem tornar as viagens mais ágeis e pontuais. Do total de veículos entregues, 31 são da empresa Vega (14 convencionais e 17 micrões); 16 da empresa Coroado (12 convencionais e 4 micrões); 33 da Eucatur (micrões); 10 da Líder (micrões); 20 da Via Verde (micrões); e outros 2 da Global (micrões). A maior parte dos novos coletivos já possui ar-condicionado.