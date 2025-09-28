Tráfego na ponto sobre o Rio Curuçá será liberado nesta segunda no Amazonas
Amazonas
Manaus/AM - A nova ponte sobre o Rio Curuçá, na BR-319, será liberada para tráfego na próxima segunda-feira (29), três anos após o desabamento da antiga estrutura, que deixou cinco mortos em 28 de setembro de 2022.
A obra, orçada em R$ 43 milhões, já recebeu pavimento asfáltico e passa pelos últimos ajustes, como cortes de dilatação e pintura da sinalização.
Durante visita às obras, parlamentares também acompanharam os avanços na ponte sobre o rio Autaz Mirim, cuja entrega está prevista entre novembro e dezembro. Devido a atrasos da empresa contratada, a travessia do Curuçá foi mantida por balsas improvisadas desde setembro de 2023, com reforços nas margens para garantir a passagem de veículos.
O investimento emergencial total nas duas pontes é de R$ 43,8 milhões, sendo R$ 24,8 milhões para o Curuçá e R$ 18,9 milhões para o Autaz Mirim, com aumento de custo da ponte do Curuçá para R$ 27,7 milhões em 2024.
