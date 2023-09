Tradicional é bicampeã no 25º Festival de Cirandas de Manacapuru

Manaus/AM - Com o tema “Eldorado Encantado”, e as notas máximas no Cordão de Cirandeiros, a Tradicional se consagra bicampeã no 25º Festival de Cirandas de Manacapuru.

A agremiação totalizou com 280 pontos, sete décimos a mais da segunda colocada, Flor Matizada. A Guerreiros Mura ficou em terceiro lugar com 278,3 pontos. A apuração das notas aconteceu na tarde desta segunda-feira (04), no Parque do Ingá, o Cirandódromo.

"A Tradicional tem uma apresentação diferenciada. A gente procura fazer ciranda só no mês março. É o ano todo que a gente se organiza para que tudo saia certo, conforme o planejado pelo conselho de artes. Parabéns às duas agremiações, mas a Tradicional mereceu esse bicampeonato", comemora o presidente da ciranda campeã, Magal Pinheiro.

Cada quesito foi avaliado por seis jurados. Entre os itens julgados, estão: alegoria, tema, desenvolvimento, criatividade, originalidade, tocata, além dos itens femininos, entre outros. Em comum acordo entre as cirandas, o troféu de Melhor Torcida de 2023 contemplou as três agremiações.

A Tradicional se originou no bairro Terra Preta, somando 38 anos de atuação. Na arena, o espetáculo pulsante de 2h14 foi ritmado pelo bailado de 40 pares do Cordão de Cirandeiros, sendo todos os integrantes de Manacapuru.

O cenário se mostrou grandioso, composto por nove módulos e aparições de alegorias de até 15 metros de altura. O diretor artístico, Thyago Cavalcante, endossou as palavras do presidente. "Quando sai da arena falei que o recado estava dado. Tudo que estava planejado aconteceu na arena", comemora. "Sair daqui com o título do festival, o título de melhor Cordão de Cirandeiros, os nossos itens oficiais gabaritando também, é uma felicidade imensa", completa o diretor artístico.

A mesa de apuração foi presidida por Renato Sales, servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, com a participação do secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Luiz Carlos Bonates, representante do município de Manacapuru, além dos presidentes e delegados de cada ciranda.