Torneios esportivos e shows são destaque na programação da Feira da Nilton Lins

Manaus/AM - Com uma vasta programação acadêmica, além de mostras e exposições de animais e equipamentos, a VII Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins, começa na próxima quarta-feira (9), com muitas atrações para as famílias e para quem busca opções diferentes de lazer, que incluem atrações culturais, shows, feira gastronômica, competições equestres e concursos.

Com entrada gratuita, o evento, o maior do setor primário do Amazonas, acontece entre os dias 9 a 13, a partir das 17h, no estacionamento da Universidade no bairro Parque das Laranjeiras (na zona Centro-sul de Manaus).

Na área esportiva um dos destaques é o tradicional Torneio de Três Tambores, no sábado (12) e domingo (13), a partir das 16h, que irá distribuir R$ 50 mil em prêmios para as melhores competidores da prova de velocidade e entrosamento.

Também no sábado, a partir das 9h, serão realizadas as provas de hipismo e salto, válidas pela 2ª etapa do ranking da federação amazonense da modalidade.

Fazendinha

Para as crianças, o destaque da programação são os shows musicais da ‘Fazendinha da Zelda’, que será apresentado no palco principal da feira nos dias 12 e 13, às 18h, e conta a história da cachorrinha Zelda e sua turma.

Ainda na parte musical, em todas as noites do evento, acontecerão três shows musicais de diversos estilos, como Lucas Salvador (dia 9), Jhansen Almeida e Afonso Cearense (dia 10), Douglas Santiago, Daniel Trindade e Uendel Pinheiro (dia 11), John Veiga (dia 12), e Jhansen Almeida e o Grupo Estrelas, no dia 13.

Em todos os dias, sempre a partir das 17h, estarão disponíveis para o público o parque de exposições, a praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e também a Fazendinha, atração exclusiva para crianças interagirem com os animais.

SERVIÇO:

O QUE: VII Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins

QUANDO: de 9 a 13 de agosto (a partir das 17h)

ONDE: Campus da universidade no Parque das Laranjeiras/Manaus

QUANTO: Entrada gratuita