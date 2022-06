Mais uma vez, Ana Clara demonstrou todo o seu fascínio pelo Festival Folclórico de Parintins e aumentou o nível de empolgação a cada momento em que a primeira noite do festejo se aproximava.

Torcedora do Garantido, Ana Clara 'surta' no 1º dia do Festival Folclórico de Parintins -> https://t.co/hHkEttpfUE pic.twitter.com/J7nJSN2Cnx — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) June 25, 2022

A apresentadora e ex-BBB, que se declarou torcedora do boi Garantido, usou e abusou das cores vermelho e branco, e cantou junto as toadas a caminho do aeroporto de Manaus, rumo a Parintins. Ao chegar na ilha, a carioca deixou escapar que pretende voltar em 2023 para o Festival: "Nesse ano viemos de avião, mas no ano que vem a gente vem de barco".

Durante a tarde em Parintins, Ana Clara aproveitou para acompanhar a passagem de som do Garantido.

​A apresentadora conheceu Parintins pela primeira vez em 2019, acompanhada da amiga Vivian Amorim, que é torcedora do Caprichoso. Desde então, Ana Clara se apaixonou pelo espetáculo e sempre faz questão de enaltecer a festa dos boi-bumbás.

Ana costuma visitar Manaus frequentemente, para matar as saudades da amiga Vivian Amorim, que mora na capital amazonense com a família. Ana Clara inclusive aproveitou para relaxar em um flutuante no Rio Negro antes de fazer a viagem.