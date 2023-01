TJAM recebe visita institucional do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargadora Nélia Caminha Jorge, recebeu na manhã desta quarta-feira (25) a visita institucional do governador do Estado, Wilson Lima. O encontro com o chefe do Executivo estadual ocorreu no Edifício Desembargador Arnoldo Péres, Sede do Poder Judiciário, no Aleixo, zona Centro-Sul.

Alem de Nélia Caminha, também participaram do encontro com Wilson Lima a vice-presidente do TJAM, desembargadora Joana dos Santos Meirelles e demais desembargadores da Corte.

A presidente Nélia Caminha ressaltou a importância da visita do governador ao Poder Judiciário quanto ao diálogo institucional entre os poderes. “Essa visita é uma forma de estreitarmos os laços, abrir um canal de comunicação, reforçar os contatos institucionais e estabelecer diálogos entre os poderes”, comentou a desembargadora.

“É importante essa conversa entre os poderes levando em consideração as características que do nosso Estado. Temos problemas comuns, as dificuldades, por exemplo, de fazer com que a comunicação chegue ao interior, de fazer com que a Justiça chegue às pessoas que mais precisam, aos mais necessitados. E nós só conseguiremos avançar se houver união entre os poderes, entendendo que cada um é independente, mas precisamos ter a colaboração um com o outro para que o trabalho da Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria e da Assembleia Legislativa aconteça a contento”, afirmou o governador.