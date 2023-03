TJAM prevê conclusão de edital de concurso com 33 vagas no segundo semestre deste ano

Manaus/AM - Os trabalhos para a elaboração do Edital do próximo Concurso Público para Ingresso na Carreira de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) devem ser concluídos no segundo semestre deste ano. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (9), após reunião da Comissão Organizadora do Concurso para a Magistratura do Judiciário estadual (COCM/TJAM), na sede da Corte, em Manaus.

De acordo com o desembargador Jomar Fernandes, que preside a comissão, a previsão inicial é que o concurso ofereça 33 vagas e possa suprir a necessidade atual do TJAM. “A reunião ocorrida nesta quinta-feira foi a segunda da comissão e estamos estabelecendo os procedimentos necessários para o desenvolvimento das nossas atividades, seguindo rigorosamente as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Mas estimamos que o edital do concurso seja concluído já neste segundo semestre de 2023, com possibilidade de realizar a primeira fase do certame em abril ou maio do ano que vem”, acrescentou.

O último concurso público realizado pelo TJAM para o cargo de juiz substituto de carreira foi aberto no ano de 2015, na gestão da desembargadora Graça Figueiredo (então presidente do Tribunal) e, em 2017, teve seu resultado homologado, com o início das nomeações dos aprovados, durante gestão do então presidente, desembargador Flávio Pascarelli. À época, a posse dos novos magistrados foi considerada a maior movimentação de juízes já realizada em mais de 100 anos de existência da Corte, resolvendo um problema histórico para o Judiciário estadual que era a falta de juízes em muitas comarcas do interior. Em junho de 2020, devido à pandemia de covid-19, o TJAM havia decidido prorrogar a validade do certame.