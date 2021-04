TJAM nomeia mais 13 aprovados do concurso público de 2019

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) convocou mais 13 candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n.º 01/2019-TJAM para tomarem posse em seus cargos como servidores de nível médio e superior, na capital e interior do Estado.

Os atos de nomeação, assinados pelo presidente Domingos Chalub, foram disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (5), da página 1 a 6 do Caderno Administrativo e são as primeiras convocações deste ano de 2021.

O concurso público para provimento de 160 vagas e formação de cadastro reserva em cargos de nível superior e de nível médio do TJAM foi homologado pelo Tribunal Pleno na sessão de 28 de julho de 2020 e as nomeações começaram a ser feitas no mês seguinte visando, inclusive, à substituição de servidores temporários dispensados ainda no semestre do ano passado.

Ainda nesta semana deverá ser nomeado mais um candidato aprovado, desta vez para a vaga de Anaista Judiciário – especialidade Direito, totalizando 14 novas nomeações.

Confira os cargos de nomeação

Nível médio

- Assistente judiciário, da 105.ª a 110.ª colocação em ampla concorrência;

- Assistente judiciário, 31.º colocado para vaga destinada a candidatos negros;

- Assistente judiciário – especialidade programador, 2.º colocado para vaga destinada a candidatos negros;

- Assistente judiciário, especialidade programador, 9.º colocado para vaga de ampla concorrência;

Interior (1.ª Sub-Região)

- Assistente judiciário, 3.º e 4.º colocados para vaga de ampla concorrência;

Nível superior

- Analista judiciário – especialidade analista de sistemas, 1.º colocado para vaga destinada a candidatos portadores de deficiência (PcD);

- Analista judiciário – especialidade analista de sistemas, 4.ª colocada para vaga de ampla concorrência.