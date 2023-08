TJAM convoca aprovados em seleção para estágio em Direito em Manaus

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) divulgou, nesta terça-feira (2), a segunda convocação de aprovados na Seleção Pública para Estágio de Nível Superior na área do Direito, em unidades de Manaus.

A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep/TJAM) publicou o Edital n.º 07/2023 – SPED2023. No total, estão sendo convocados 50 universitários para enviarem os documentos necessários à admissão, sendo 40 aprovados para as vagas de ampla concorrência (AC) e 10 para as vagas reservadas a negros e indígenas (N/I).

Conforme o Edital devem apresentar os documentos os classificados da 42.ª a 87.ª colocação (Ampla Concorrência); e os classificados da 26.ª a 35.ª colocação (Negros e Indígenas - N/I).

Os estudantes convocados estão convidados a participar do “Encontro de Integração e Orientações”, que ocorrerá nesta quinta-feira (03), por meio da Plataforma Google Meet (em link a ser enviado ao e-mail dos convocados), que acontecerá das 9h às 10h30 (horário de Manaus).

O edital orienta que a admissão dos estudantes convocados será realizada remotamente. A confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio dos documentos a serem inseridos no Formulário Eletrônico que será disponibilizado aos convocados também via e-mail.

Não serão admitidos os(as) estudantes que não estiverem matriculados a partir do 3.º período ou o equivalente para instituições de regime anual, bem como com coeficiente de rendimento atualizado igual ou superior a 8,00 (oito), ainda que classificados(as) e convocados(as) na Seleção, em respeito ao item 6.8 do Edital TJAM n.º 01/2023 – SPED2023 (de abertura do certame).