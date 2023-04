TJAM apresenta prática de Justiça restaurativa em escola ribeirinha de Manaus

No TJAM, a Central de Justiça Restaurativa foi instituída pela Resolução n.º 17/2021, observando também as diretrizes da Resolução n.º 225/2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa.

De acordo com Sabrina, o público mostrou-se muito bastante interessado pelo tema, por se tratar de uma ferramenta extra na prevenção da violência no ambiente escolar, que é a maior preocupação deste momento.

A proposta de disseminar o tema aos servidores municipais é de que eles sejam multiplicadores, em seus locais de atuação, para a prevenção e também resolução de conflitos, por meio do diálogo, sem haver necessidade de que eventuais casos que possam ser solucionados naquele âmbito entre as pessoas sejam levados ao Judiciário.

Segundo o juiz Luis Cláudio Chaves, titular da Vara de Medidas Socioeducativas da Comarca de Manaus e coordenador da Central de Justiça Restaurativa do TJAM, a parceria tem a finalidade de levar aos profissionais da área de educação subsídios para que seja promovida a prática da justiça restaurativa, envolvendo as pessoas da comunidade escolar. Ele ressaltou a importância da ação neste ano, declarado pelo Conselho Nacional de Justiça como o "Ano da Justiça Restaurativa na Educação".

