Tio é preso suspeito de estuprar sobrinho de 10 anos no Amazonas

“No dia 9 de setembro, a família da vítima compareceu à unidade policial e informou o fato. Iniciamos as diligências e solicitamos à Justiça pelo mandado de prisão temporária em nome do homem, e a ordem judicial foi expedida pelo juiz Francisco Possidônio da Conceição, da Vara da Infância e da Adolescência de Santo Antônio do Içá”, disse o investigador.

Manaus/AM - Um homem, de 36 anos, foi preso nesta terça-feira (14), no município de Tonantins, interior do Amazonas, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra o sobrinho dele, uma criança de 10 anos.

