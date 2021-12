Teste de covid quadruplicou em uma semana em meio a casos de gripes no Amazonas

Já em dezembro, no período dos dias 1º a 7, foram realizados 5.256 testes de RT-PCR em 11 SPAs e 2 UPAs, com uma média de 750 testes por dia, com 51 pacientes testando positivo para o novo coronavírus. A taxa de positividade neste período foi de 1,7%.

Em novembro foram realizados 5.354 testes de RT-PCR para diagnóstico da Covid-19 em SPAs e UPAs, com 241 pacientes testando positivo para a Covid-19. A taxa de positividade no mês é considerada baixa, sendo de 4,6%.

O inverno amazônico fez a oferta do teste rápido para a covid-19 aumentar no Amazonas. O antígeno (o teste rápido) e o RT-PCR (o referência) quadruplicaram em apenas uma semana de dezembro, comparado ao mês passado.

