Termo entre CBF e Faar permite implantação de projeto no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em parceria com a diretoria social da Federação Amazonense de Futebol (FAF), assinou o termo de cooperação que garante a realização do projeto Gol do Brasil, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta quarta-feira (09), na sede do órgão desportivo, no Rio de Janeiro.

O projeto Gol do Brasil, que tem chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), consolida uma parceria nacional com relevância internacional entre a Faar e CBF, por meio da qual crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social na capital e no interior, serão atendidas no Amazonas.

Para o diretor-presidente da Faar, Jorge Elias, o projeto da CBF Social é uma das pautas mais relevantes para o esporte no estado. “Mais que um ato de gestão, nós acreditamos que será um legado para as crianças e adolescentes, não só do alto rendimento e do esporte comunitário, como também para os nossos indígenas e refugiados, que estarão ainda mais preparados para se tornarem cidadãos com um futuro brilhante em diversas profissões”, destacou.

A diretora social da FAF, Luciana Oliveira, ressaltou que “a área FAF Social, que acabou de ser implementada na Federação, vai se responsabilizar por todos os projetos sociais que vão começar a ser implementados na Amazônia, o que deve ser o maior desafio do Brasil, promover o esporte em áreas de difícil acesso, que necessitam desse tipo de amparo”.