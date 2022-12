Termina nesta sexta-feira prazo de inscrição para concurso do MPAM

Manaus/AM - Termina nesta sexta-feira (09), às 18h (horário de Brasília), o prazo de inscrição para o concurso público para membro do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). São oferecidas 18 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, bem como a formação de cadastro de reserva.

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a aplicação da primeira prova está prevista para o dia 05 de fevereiro de 2023.

Para concorrer ao cargo são necessários: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovação de exercício por três anos, no mínimo, de atividade jurídica, conforme descrito no edital, desempenhada exclusivamente após a conclusão do curso de bacharelado em Direito, na forma definida nos artigos 1º e 2º da Resolução n. 40/2009 e na Resolução n. 57, de 27 de abril de 2010, e suas alterações, do Conselho Nacional do Ministério Público.

Os pedidos de inscrição deverão ser feitos somente via internet, no endereço eletrônico: https://www.cebraspe.org.br/concursos/mpe_am_22_promotor, com taxa fixa no valor de R$300.