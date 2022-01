Termina hoje prazo para se inscrever nos concursos da PM e Bombeiros no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação Getúlio Vargas encerra hoje o prazo de inscrições nos concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Com salário de até R$ 12 mil, os certames ofertam 1.803 vagas para os níveis médio e superior de ensino. Os candidatos interessados podem acessar o site da FGV e realizar as inscrições até às 16h. As taxas variam de acordo com o cargo pretendido e vão de R$ 100 a R$ 180.

