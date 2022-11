Termina hoje prazo para renovar CNH vencida em novembro de 2021 no Amazonas

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir com CNH vencida é considerado infração gravíssima e enseja multa de R$ 293,47.

O Detran Amazonas também informa que, em dezembro, finda o prazo para a renovação de habilitações vencidas no mesmo período do ano passado. Quase 12 mil condutores estão nessa situação.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), cerca de 11 mil pessoas ainda não renovaram a habilitação no estado.

