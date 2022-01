Termina hoje prazo para inscrições no processo seletivo do IBGE

Manaus/AM - O prazo final das inscrições ao Processo Seletivo do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) termina nesta sexta-feira (21) e os interessados podem buscar o posto do Sine Manaus, shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. As inscrições ocorrem até as 15h desta sexta-feira (21). Até agora mais de mil inscrições foram realizadas para o preenchimento de três mil vagas ofertadas aos cargos de agentes censitários municipais, agentes censitários supervisores (nível médio) e para recenseadores (nível fundamental). Os salários podem chegar a R$ 2.477,20. “Conseguimos captar um número bastante vultoso de inscritos para esse processo seletivo. Pessoas que buscaram as estruturas do Sine Manaus para se candidatar a uma vaga de emprego e já garantiram a sua inscrição. Essa é uma grande chance, que oportuniza renda e empregabilidade às famílias”, disse o secretário da Semtepi, Radyr Júnior. As inscrições ocorrem também de forma on-line, pelo http://www.ibge.gov.br/.

