Tenente do Exército morre afogado no Amazonas

O Exército lamentou a morte do militar e afirmou que está sendo providenciado o translado do corpo para a cidade de São Paulo (SP).

Conforme a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, do Exército Brasileiro, o militar em um momento de lazer quando se afogou e desapareceu no rio. O corpo dele foi encontrado após buscas feitas na região.

Manaus/AM - Um tenente do Exército, de 19 anos, morreu afogado sábado (10), no Rio Negro, na praia de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. Ele era natural de Osasco, em São Paulo, e estava a serviço do Comando de Fronteira Rio Negro/5° Batalhão de Infantaria de Selva (CFRN/5º BIS).

