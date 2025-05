Temporal alaga feira e ruas e causa transtornos em Manaus

No bairro Alvorada, na zona centro-oeste, a Travessa dos Franceses também foi inundada e a passagem de pedestres e veículos ficou comprometida no local.

Na feira do Zumbi, por exemplo, a água subiu até a altura dos boxes dos permissionários e deixou a área intrafegável. Alguns clientes foram pegos de surpresa e tiveram que encarar o aguaceiro para conseguir finalizar as compras.

Manaus/AM- O temporal que cai nesta manhã de domingo (18), está causando transtornos a moradores e comerciantes em toda a cidade. Alagamentos já foram registrados no Zumbi, no Alvorada, na Compensa, no Distrito Industrial e em vários outros bairros.

