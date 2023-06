Temperatura chega em Manaus a 20,4ºC e pode permanecer baixa até amanhã

Quem gosta de um friozinho está adorando a temperatura de Manaus e nos demais municípios do Estado. A capital registrou na madrugada 20.4º C, Manicoré, 17ºC e Boca do Acre, 11º C, temperaturas mínimas registradas neste ano, bem diferentes da tradicional que nos meses mais quentes superam os 31ºC.

A menor temperatura em Manaus, no entanto, foi registrada em julho de 1975, quando o termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou 17,8 °C. Em 119 anos, foi o dia mais frio desde que a medicação era feita pelo instituto.

A chegada da friagem, como costuma denominar o amazonense, é em decorrência de massa polar que entrou no Continente americano nos 10 e 11, sábado e domingo passados, atingindo os estados do Sul do Brasil e chegando ao Sul do Amazonas, estendendo-se para a parte central, norte e também para Roraima, explica o meteorologista Leonardo Vergasta, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

De acordo com Leonardo, essa friagem é muito intensa e em estados como Rondônia a temperatura baixo mais, tanto que a cidade de Vilhena marcou 8ºC, Guajará Mirim 10,6º, Porto Velho no Distrito de Extrema, 10,7ºC, Cacoal, 11ºC e Ariquemes, 12,4ºC.

No Acre, o município de Brasileia chegou a 8,8ºC, Assis Brasil, 9,7ºC, Rio Branco, a capital, 9,9ºC, Tarauacá, 12,6ºC e Cruzeiro do Sul, 15ºC. Ele pontua, no entanto, que esses são os menores registros deste ano.

Para os amazonenses, esse frio é uma raridade histórica, pois há muitos anos não acontecia com essa intensidade.

Nas redes sociais, é possível ver inúmeras postagens de pessoas lembrando de que nesse período, há décadas, o frio era tradicional e levava os amazonenses a usar roupas de frio, que ficavam guardadas para ocasiões de viagens ao Sul e Sudeste. Outro ponto interessante lembrado desses períodos é da fartura de peixes.

“O frio faz esquentar as águas dos rios e com isso, os peixes sobem e pode ser que o preço baixe”, aposta dona Rita de Cássia Pereira, 72, aposentada. Segundo ela, a garoa (chuva fina) ajuda a baixar a temperatura, mas quando chover mesmo, o frio vai embora. Então, é torcer para as previsões acertem e o frio permaneça até amanhã.