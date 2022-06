Telessaúde Brasil tem parceria com a Ufam para atender interior do Amazonas

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) será parceira dos programas Telessaúde Brasil e UBS Digital no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), lançados pelo Ministério da Saúde para integrar as ações do órgão.

O reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), professor Sylvio Puga, acompanhado pelo coordenador da Telessaúde do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV//Ebserh/Ufam), médico Pedro Elias de Sousa, participou, ontem, quinta-feira (2) do lançamento do Programa Telessaúde Brasil do Ministério da Saúde.

A Ufam foi pioneira, ainda no antigo prédio do HUGV/Ebserh, de ações de Telessaúde. Agora, com as novas estruturas do Hospital Universitário, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), novos projetos serão editados.

Atualmente a Ufam possui em execução um projeto de Telessaúde que busca reduzir a mortalidade materno-infantil no interior do Amazonas, que é coordenado pela médica Ione Brum, professora da Faculdade de Medicina da Ufam.

O reitor da Ufam destacou que o novo Programa do Ministério da Saúde fortalece as ações da Ufam neste campo. "O Estado do Amazonas, com dimensões continentais, tem na Telessaúde uma importante ferramenta no auxílio às populações mais distantes que precisam de atendimento médico. A Ufam será parceira do Programa e vai integrar as ações, observada a nova regulamentação”, destacou.

