TCE vai julgar contas do governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus

Manaus/AM - As contas do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e do governador do Amazonas, Wilson Lima, serão julgadas no Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) nos dias 9 e 10 de novembro, respectivamente.

O julgamento de Arthur será referente ao exercício de 2020, já do governador, alusivo aos serviços de 2019 e 2020.

Relatora das contas da prefeitura de Manaus, a conselheira Yara Lins dos Santos anunciou o julgamento durante sessão nesta segunda-feira (29), no Plenário da Corte de Contas.

Os relatores das contas do Governo do Amazonas, serão os conselheiros Érico Desterro e Ari Moutinho Júnior, que já haviam marcado as apreciações na sessão anterior.