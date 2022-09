TCE vai julgar contas de Lourenço Braga e Gedeão Amorim na gestão do Fundeb no Amazonas

Manaus/AM - Na próxima segunda-feira (19), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) vai julgar 69 processos, sendo 23 prestações de contas de gestor de órgãos públicos.

Dentre as prestações de contas a serem apreciadas, estarão sob julgamento as da prefeita de Pauini em 2019, Eliana Amorim; do prefeito de Manaquiri em 2018, Jair Souto; do diretor do Fundo Estadual do Meio Ambiente em 2018, Adilson Cordeiro, e dos gestores do Fundeb em 2018, Lourenço Braga e Gedeão Amorim.

Estarão em pauta, também, 21 recursos de gestores que tentam modificar decisões proferidas em sessões anteriores do Tribunal Pleno.

Ainda serão apreciadas 20 representações, duas tomadas de contas, uma denúncia, um registro de subsídios, e uma consulta.