TCE recomenda desaprovação das contas de ex-prefeito no Amazonas

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) emitiu parecer prévio, nessa terça-feira (25), recomendando a desaprovação das contas de 2020 do ex-prefeito de Tonantins, Lázaro de Souza Martins.

O relator do processo, conselheiro Ari Moutinho Júnior, apontou que o gestor não encaminhou dentro do prazo os balancetes mensais dos meses de janeiro a dezembro de 2020, sendo a prestação de contas um procedimento obrigatório para a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do órgão. Além disso, o relatório também aponta a falta de documentos exigidos pela legislação em relação à documentação da prestação de contas anual.

Com isso, a Corte de Contas amazonense recomendou à Câmara Municipal de Tonantins a desaprovação das contas do ex-prefeito por conta das irregularidades e impropriedades identificadas quanto aos atos de governo e de gestão.