TCE divulga lista de isenção de matrícula para Programa de Residência no Amazonas

Manaus/AM - Após análise da Escola de Contas Públicas, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, na tarde desta sexta-feira (28), a lista de candidatos com isenção de pagamento da inscrição para o Programa de Residência Jurídica e Contábil da Corte de Contas.

O resultado da análise de isenção pode ser conferido na página do processo seletivo, em https://www2.tce.am.gov.br/?page_id=63240.

Dos 620 candidatos que pediram isenção, 534 tiveram a solicitação deferida, e entram na disputa para uma das vagas. As inscrições para o Programa de Residência Jurídica e Contábil seguem até o dia 15 de maio e podem ser feitas através do site https://processoseletivo.tce.am.gov.br/.

Sobre a Residência

O programa de residência visa oferecer 20 vagas para a residência jurídica e 10 vagas para a residência contábil, das quais 10% serão destinadas para pessoas com deficiência em cada área de conhecimento. Os alunos-residentes selecionados receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$3 mil.

O PSP será realizado em uma única etapa, no dia 4 de junho, com uma prova objetiva de 30 questões, sendo 10 para o bloco comum com língua portuguesa, Lei Orgânica e Regimento Interno do TCE-AM, e 20 para o bloco específico com disciplinas direcionadas à residência jurídica ou contábil, de acordo com a área de cada participante.

Além disso, a prova também contará com cinco questões discursivas, específicas para cada modalidade. Cada prova, discursiva e objetiva, terá valor de 50 pontos, totalizando 100 pontos para a classificação. Serão aprovados os candidatos que atingirem 60 pontos, sendo classificados de acordo com a nota.

O programa de residência tem duração mínima de 24 meses, podendo ser renovado por mais 12. As atividades práticas ocorrem de segunda à sexta-feira, nos turnos matutino ou vespertino, com uma carga horária de cinco horas diárias. Para participar do programa, o candidato deve possuir o título de bacharel em direito ou ciências contábeis, não sendo necessário apresentar registro no respectivo conselho profissional.

Mais informações sobre o certame podem ser encontradas no edital ou pela Escola de Contas Públicas do TCE-AM, por meio do número 3301-8301.