TCE-AM manda governo suspender pagamento R$ 1,6 milhão para grupo A Crítica

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), deferiu medida cautelar, nesta terça-feira (22), mandando suspender imediatamente o pagamento de R$ 1.667.393,50 pelo Governo do Amazonas, para patrocinar o campeonato de futebol recreativo "Peladão", promoção do Grupo Acrítica, durante a pandemia da Covid-19.

"(...) entendo configurada situação de urgência para fundamentar a concessão de medida cautelar 'inaudita altera parte', pois desta forma, não haverá danos irreversíveis à coletividade", argumentou o conselheiro Mário José de Moraes Costa Filho.

O pedido foi feito pelo deputado estadual Wilker Barreto (Podemos), após o anúncio dos gastos do governo com o 'Peladão' e com enfeites natalinos. "os Deputados reforçam ainda a incompreensão diante dos atos praticados pelo Governo do Estado do Amazonas que realiza repasses vultosos para o evento cultural “Peladão” e alega não ter recursos para compra de vacinas e para combater a calamidade financeira que se encontra o Estado do Amazonas.", informa a decisão.