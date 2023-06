TCE-AM julga contas da SSP, Seas, Secom e mais 61 processos nesta quarta

Estarão em pauta as contas da então secretária de Estado de Assistência Social (Seas) em 2021, Alessandra Campêlo; do gestor da Casa Militar da Prefeitura de Manaus em 2020, Antônio Júnior Brandão; do então secretário de Estado de Comunicação Social (Secom) em 2021, Rodrigo Castro Vaz; dos secretários de Estado de Segurança Pública em 2021, Carlos Alberto Mansur, Louismar Bonates, e Anézio Brito de Paiva; e dos prefeitos de Japurá, Vanilson Monteiro da Silva e Urucará, Enrico Falabella, em 2021.

