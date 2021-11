TCE-AM divulga lista de cursos para a 2ª quinzena de novembro; confira

Manaus/AM - A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) divulgou a lista com doze cursos disponíveis para o início da segunda quinzena de novembro. Além de cursos ministrados online, a agenda contém cursos presenciais realizados em municípios do interior do Amazonas, no âmbito do programa ECP Itinerante.

As inscrições para os cursos já estão abertas, são gratuitas e disponíveis para servidores, funcionários, estudantes e membros da sociedade civil. Para ter acesso aos cursos, acesse a plataforma moodle da ECP, por meio do endereço virtual https://moodle.tce.am.gov.br/.

Cursos de 16 a 19 de novembro

O município de São Gabriel da Cachoeira irá receber o curso presencial de transferências voluntárias, mrosc e emendas parlamentares. Com coordenação do instrutor Roberto Carlos de Sá Miranda, o curso terá carga horária de 20h, inclusive com a emissão de certificado de conclusão. Já o município de Nhamundá irá receber o curso Gestão Pública Municipal, com foco em prestação de contas e tomada especial de contas. O período e a carga horária são os mesmos de São Gabriel da Cachoeira.

A nova lei de licitação e contratos será o curso ministrado nos municípios de Tapauá e Manaquiri e Autazes, que terão coordenação do instrutor Adalberto Silva dos Santos e Irapuan Alfaia e Gabriel Duarte, respectivamente. Já o tema controle interno, transparência e gestão de risco será o curso ministrado em Novo Airão, com instrução do professor Sérgio Augusto Meleiro.

O tema admissão de pessoal via processo seletivo simples e concurso público, com foco em processo administrativo de admissão, será o curso ministrado no município de Carauari, pelo instrutor Adriano Noleto Carnib. Careiro Castanho terá o curso de gestão pública voltada para prestação e tomadas de contas especial com o professor Marcondes Nogueira, assim como o município de Benjamin Constant, que terá o professor Mario Sato como instrutor. Eirunepé terá curso de controle interno, transparência e gestão de risco, com o professor Mario Rossevelt.

Cursos online

Além dos cursos ministrados presencialmente nos municípios do interior do Amazonas, a ECP também terá os cursos de compliance na administração pública e de lei geral de proteção de dados pessoais, ambos online, das 13h às 17h. Eles terão transmissão ao vivo, por meio das plataformas da Escola de Contas Públicas